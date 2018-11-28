Kaymakam Çorumluoğlu, Muhtarlarla Buluştu

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu
, ilçeye bağlı köy ve mahalle muhtarlarıyla görüştü.
Çorumluoğlu, Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanlığından gelen talimat doğrultusunda köy ve mahalle muhtarlarının taleplerinin yazılı olarak alındığını söyledi.
Muhtarların sorunlarını öncelik sırasına göre dile getirmesini isteyen Çorumluoğlu, "Daha önceki taleplere baktım, bazen muhtar arkadaşlarımız öncelik sıralamasında çok fazla titiz davranmamışlar. Bu işin özeti bellidir. Kanalizasyon sorunu var ama öncelikli sorunu olarak çocuk parkı yazılmış. Köyde kanalizasyon sorunu varsa herkesin sağlığını yakından ilgilendirir. Çocuk parkı her zaman yapılır." diye konuştu.
Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Kuyu da son dönemde ilçe genelinde küçük yaştaki kız ve erkek çocuklara taciz, istismar konularında artış yaşandığını belirtti.
28 Kasım 2018 Çarşamba 16:06