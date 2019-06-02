Kaymakam Çorumluoğlu'ndan ziyaret

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu
, şehit yakınları ile gazileri evlerinde ziyaret etti.
Çorumluoğlu, Karadeniz
Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Cemal Özden Yazıcıoğlu, Ereğli Belediye
Başkanı Halil Posbıyık
ve daire müdürleriyle ilçedeki şehit yakınları ile gazileri evlerinde ziyaret etti.
Gazilerin ve şehit yakınlarının sorunlarını dinleyen Çorumluoğlu, Ramazan Bayramı
'nı kutladı.
Şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanlarında olduklarını anlatan Çorumluoğlu, "Makamlarımız her zaman sizlere açıktır. Şehitlerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyor, gazilerimize de uzun ömürler diliyoruz. Yaklaşan Ramazan Bayramı'nızı en içten dileklerimizle kutluyoruz." dedi.
Şehit aileleri ve gaziler de ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, Kaymakam Çorumluoğlu ve beraberindeki heyete teşekkür etti.
Kaynak: AA
İsmail Çorumluoğlu
, Güncel