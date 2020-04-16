Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Kaymakam Coşkun bir maaşını milli dayanışma kampanyasına bağışladı

Konya'nın Derebucak İlçe Kaymakamı Coşkun Doğan, Türkiye'nin korona virüsle mücadelesine destek olmak maksadıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan milli dayanışma kampanyasına bir maaşını bağışladığını açıkladı.

16.04.2020 14:56 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:56
Kaymakam Coşkun bir maaşını milli dayanışma kampanyasına bağışladı
Konya 'nın Derebucak İlçe Kaymakamı Coşkun Doğan, Türkiye 'nin korona virüsle mücadelesine destek olmak maksadıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan milli dayanışma kampanyasına bir maaşını bağışladığını açıkladı.

Kaymakam Doğan, ilçe kaymakamlığının resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, korona virüs salgını ile topyekün mücadele edilen böylesine bir dönemde herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini vurgulayarak, "Devletimizin sunmuş olduğu fırsat eşitliğini değerlendirerek Anadolu Lisesinde ve akabinde mülkiyede eğitim aldım. Yine aynı fırsat eşitliğinden yararlanarak önce kaymakam adayı sonra kaymakam oldum. Devletim, ailemin sunamayacağı imkanları sunarak Almanya'nın Hamburg eyaletinde bir yıl boyunca bana Almanca dil eğitimi aldırdı. Şüphesiz bunlara ilave edilecek üzerimde devletimin birçok emeği bulunmaktadır" dedi.

Vatandaşları da bu kampanyaya destek olmaya çağıran Coşkun, "Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu Milli Dayanışma Kampanyası'na, 'devletime olan sadakat borcumu ne yapsam ödeyemeyeceğimi' belirterek ben de bir maaşımı bağışlayarak katılıyorum. Durumu müsait olan tüm vatandaşlarımızı da bu kampanyaya katılmaya davet ediyorum. Allah'ın izniyle 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem" ifadelerine yer verdi. - KONYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Derebucak, Türkiye, Konya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu üyesi ’Normale ne zaman döneriz?’ sorusunda tarih verdi Haberler
Bilim Kurulu üyesi "Normale ne zaman döneriz?" sorusunda tarih verdi
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak Haberler
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
İmamoğlu, ’Ekrem’e zırnık yok’ kampanyasını başlatanlara teşekkür etti Haberler
İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine büyük indirim geldi Haberler
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine büyük indirim geldi
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Fenomen Hakan Kakız, Survivor yarışmacılarının mesajlarını ifşa etti Haberler
Fenomen Hakan Kakız, Survivor yarışmacılarının mesajlarını ifşa etti
Hadise’yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını neden sildiğini anlattı Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını neden sildiğini anlattı
Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Haberler ›› Güncel ››Kaymakam Coşkun bir maaşını milli dayanışma kampanyasına bağışladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:00: Vefa, tablet almak için biriktirdiği parayı kampanyaya bağışladı - Haber 17:00: ANTALYA Zeytin ağacındaki arı kolonisi, kovana konuldu - Haber 16:58: Polisten istediği kitap, Gülcan'a teslim edildi - Haber 16:58: Şehit oğlunun maaşıyla Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi - Haber 16:58: Vali Gürel'e ziyaret - Haber 16:49: Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara, "Normal hayata ne zaman döneriz?" sorusunda Haziran ayını işaret etti - Haber 16:26: Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi - Ekonomi 16:17: İstanbul Ümraniye'de sıcak havayı görenler ilçenin en önemli caddesine akın etti - Haber 14:26: Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı: Okullar yazın 2 ay açık olmayacak - Haber 13:00: Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var - Haber