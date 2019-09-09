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Kaymakam Coşkun Çağıllı Köyünde incelemelerde bulundu

Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun, Çağıllı Köyünde içme suyu kaynaklarında incelemelerde bulundu.

09.09.2019 19:42 Kaymakam Coşkun Çağıllı Köyünde incelemelerde bulundu
Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun, Çağıllı Köyünde içme suyu kaynaklarında incelemelerde bulundu.

Bayburt Demirözü İlçesi Kaymakamı Ömer Coşkun İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Abdulhamid Silsüpür ile Çağıllı Köyünde içme suları kaynaklarında ve dağınık halde bulunan su kaynaklarında yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler alan Kaymakam Coşkun yapılması planlanan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Kaymakam Coşkun'a incelemeleri sırasında İl Özel İdare Genel Sekreteri Abdulhamid Silsüpür, Jeoloji Mühendisi Gökhan Çakmak ile İlçe Özel İdare Müdürü Özkan Aktürk eşlik etti. - BAYBURT

Ömer Coşkun, Demirözü, Bayburt, Güncel

Kaynak: İHA

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