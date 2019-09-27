Haberler » Güncel » Haber

Kaymakam Coşkun güvenlik güçlerini ziyaret etti

Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun, İlçe Jandarma Komutanlığını ve Emniyet Amirliğini ziyaret etti.

27.09.2019 10:56Kaymakam Coşkun güvenlik güçlerini ziyaret etti
Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun, İlçe Jandarma Komutanlığını ve Emniyet Amirliğini ziyaret etti.

Bayburt Demirözü ilçe Kaymakamı Ömer Coşkun, İlçe Jandarma Komutanlığını ve Emniyet Amirliğini ziyaret ederek ilçenin genel asayiş durumu hakkında bilgiler aldı. Polis ve jandarma personeli ile bir süre sohbet eden Kaymakam Coşkun vatandaşa daha iyi hizmet vermeleri için zaman zaman kamu kurum ve personellerini ziyaret ettiğini söyledi. Kaymakam Coşkun, "Vatandaşın huzuru bizim için önemlidir. Gerek can ve mal güvenliği gerekse ilçenin güvenliği için ekiplerimizin olan gücüyle çalışması lazım. Bizler vatandaşın sıkıntılarını sorunlarını gidermek için varız. Tüm çabamız bunun içidir" diye konuştu.

Personellerin talep ve sorunlarını dinledikten sonra başarılar dileyen Kaymakam Coşkun ziyaretini sonlandırdı. - BAYBURT

Ömer Coşkun, Demirözü, Jandarma, Bayburt, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:55 Fetö'nün moldova'daki okul yöneticisi hakkında 8 yıl 3 ay hapis cezası
13:55 Büyükşehir Belediyesi, Mersin Metrosu için firmalarla ön görüşmelere başlıyor
13:54 "wasabi" tadında bir şarkı
13:54 Fetö'nün moldova'daki okul yöneticisi hakkında 8 yıl 3 ay hapis cezası
13:54 Rektör Çomaklı hükümlülerin yetiştirdiği ürünleri inceledi
13:53 Sivas'ta, 2 bin 266 acemi er yemin etti
13:53 İzmir hafif ticari aracın çarptığı trafik polisi şehit oldu