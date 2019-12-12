Kaymakam Coşkun, şampiyon güreşçileri ağırladı

Isparta Gönen Kaymakamı Yunus Coşkun, Okul Sporları İl Birinciliği Güreş Müsabakalarında Greko-Romen Gençler A Kategorisinde il şampiyonu olan Gönen Fen Lisesi sporcuları ve antrenör Bayram Çevik'i makamında ağırlayarak tebrik etti.



Gönen Fen Lisesi'nin başarılı öğrencileriyle birlikte olan Kaymakam Coşkun, öğrencilerin ileriki hayatlarında da spora devam etmeleri gerektiğini söyledi. Ziyarette, Antrenör Bayram Çevik ile il birincisi olan takım sporcuları Osman Toprak, Mehmet Uysal, Sinan Körük, Yunus Emre Gülbahar, Süleyman Seçkin Güner, Selahattin Ertuğ Yaman, Deniz Doğukan Gürel ve Sabri Mert yer aldı.



Kaymakam Coşkun ziyarette yaptığı konuşmada, "Spor yapan kişiler hem sağlıklı oluyor hem de herhangi bir sporla uğraşmayan kişilere göre mesleki hayatlarında da daha başarılı oluyor. Spor yapan insan kötü alışkanlıklardan uzak durur, kaslarını ve ciğerlerini çalıştırarak sağlıklı olur. Takım ruhunun önemini öğrendiğinden paylaşmayı bilir, sosyal insan olduğundan iletişimi daha iyi olur. Kazanma hissi geliştiği için hayat mücadelesinde de daha çalışkan olmayı öğrenir, sorumluluk ve liderlik gelişimleri iyi olduğu için toplum içinde her zaman avantajlı olur. Sanırım bu kazanımların önemini kimse göz ardı edemez. O yüzden spor, eğitimimizle doğru orantılı olmalıdır" dedi.



Coşkun açıklamalarının devamında ise, son dört yılda 3 kez il birincisi, bir kez de il ikincisi olan, spor olanağı ve desteği veren, İlçe Milli eğitim Müdürünü, Gençlik ve Spor Müdürünü, Halk Eğitim Müdürünü, Gönen Fen Lisesi idareci ve öğretmenlerini kutlayarak, öğrenci sporculara vatana millete hayırlı başarılı iyi insan olmalarını diledi. - ISPARTA

Kaynak: İHA