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Kaymakam Coşkun, Yakupabdal Tabiat Parkında incelemelerde bulundu

Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun, Yakupabdal Tabiat Parkında yürütülen Peyzaj Uygulamaları Projesini İnceleyerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

05.08.2019 17:00 Kaymakam Coşkun, Yakupabdal Tabiat Parkında incelemelerde bulundu
Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun, Yakupabdal Tabiat Parkında yürütülen Peyzaj Uygulamaları Projesini İnceleyerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Yakupbdal Göledinde yürütülen çalışmaları incelemek üzere Bayburt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Alparslan Katırcı ile Yakupabdal Köyüne giden İlçe Kaymakamı Coşkun, burada Köy Muhtarı Nuh Akyüz ve projeyi yürüten firma yetkilileri karşıladı.

Yürütülen peyzaj projesi hakkında yetkililerden bilgi alan ve çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam Coşkun daha sonra köyden ayrıldı. - BAYBURT

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Ömer Coşkun, Demirözü, Bayburt, Güncel

Kaynak: İHA

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