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Kaymakam'dan okul denetimi

Malatya'nın Darende İlçesi Kaymakamı Malik Çalışır, okul denetleyerek, öğrencilere çeşitli sorular yöneltti.

17.02.2020 13:02 | Son Güncelleme: 17.02.2020 13:02Kaymakam'dan okul denetimi
'nın İlçesi Kaymakamı Malik Çalışır, okul denetleyerek, öğrencilere çeşitli sorular yöneltti.

İlçeye bağlı İlköğretim okulunu ziyaret eden Kaymakam Çalışır, okulda incelemelerde bulunarak bazı sınıfları ziyaret etti. Öğrencilere bol bol kitap okumaları ve düzenli çalışmaları yönünde tavsiyede bulunan Kaymakam Malik Çalışır, öğrencilere işledikleri ders konularıyla ilgile sorular yönelterek cevaplar aldı.

Kaymakam Çalışır, ziyaret esnasında öğrencilere çeşitli hediyeler de verdi. - MALATYA

Darende, Malatya, Ayvalı, Güncel

Kaynak: İHA

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