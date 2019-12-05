Haberler » Yaşam » Kaymakam'dan şehit ailesine ziyaret - Haberler

Kaymakam'dan şehit ailesine ziyaret

Kütahya'nın Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, 1999 yılında Hakkari'de çıkan çatışmada şehit düşen Yaşar Yıldız'ın ailesini ziyaret etti.

05.12.2019 10:55 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:00Kaymakam'dan şehit ailesine ziyaret
'nın Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, 1999 yılında 'de çıkan çatışmada şehit düşen Yaşar Yıldız'ın ailesini ziyaret etti.

Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, ilçeye bağlı Hamurköylü şehit Yaşar Yıldız'ın annesi Kezban Yıldız ve babası Yaşar Yıldız'ı ziyaret etti.

Ziyarette, şehit Yaşar Yıldız olmak üzere aziz şehitlerimizin ruhları için Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Kaymakam Abbasoğlu, daha sonra şehit ailesiyle sohbet edip istek ve taleplerini dinledi. - KÜTAHYA

Dumlupınar, Hakkari, Kütahya, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

Son Dakika Haberleri

12:38 Şüpheli nesnelerin yaklaşık 4'te 3'ü kötü amaçlı çıkıyor - Haberler
12:35 Moritanya açıklarında göçmen taşıyan gemi battı: 58 ölü - Haberler
12:31 İsrail'den skandal Türkiye paylaşımı! "Yunanistan'ın yanındayız" mesajı verdiler - Haberler
12:30 Balıkesir'de polis 4 silah ele geçirdi - Haberler
12:29 Vali Öksüz, UMKE ekibini ödüllendirdi - Haberler
12:28 Beyşehir'de kamyonet devrildi: 1 yaralı - Haberler
12:11 14 yaşındaki çocuk, tartıştığı arkadaşını öldürdü - Haberler
11:33 Ceren Özdemir'in katil zanlısında ortaya çıkan Amok hastalığı nedir? - Haberler
11:11 Ceren'in katili cinayeti işlediği anı anlattı: Bana dönmesiyle birlikte bıçağı sapladım - Haberler
11:06 Ceren Özdemir'in katil zanlısının "Amok rahatsızlığı' olduğu tespit edildi - Haberler
5.12.2019 12:47:51