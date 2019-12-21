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Kaymakam Davut Sinanoğlu Açıklaması

Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu, Cizre Park AVM inşaatında incelemede bulundu.

21.12.2019 12:04 | Son Güncelleme: 21.12.2019 12:04 Kaymakam Davut Sinanoğlu Açıklaması
Kaymakamı Davut Sinanoğlu, Cizre Park AVM inşaatında incelemede bulundu.
Mahallesinde 13 dönüm alan üzerinde yapılan Cizre Park AVM inşaatına gelen Sinanoğlu, firma yetkililerden bilgi aldı.
Projenin 500 kişiye istihdam sağlayacağını işaret eden Sinanoğlu, şöyle dedi:
"Kentlerin gelişmişlik düzeyinin de göstergelerinden biri olarak değerlendirilen AVM'ler marka değerini yükselten önemli yatırım araçlarıdır. Bu anlamda inşaatı devam eden Cizre Park AVM ilçeye değer katacak. Ulusal ve uluslararası pek çok markaya mensup mağazaya, restoranları, eğlence alanları ve sinema salonlarıyla Cizreli hemşehrilerimiz ve ziyaretçilerimiz için önemli bir yaşam merkezi olacaktır."

Konak, Cizre, Güncel

Kaynak: AA

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