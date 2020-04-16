Kaymakam Demir fırın ve marketleri denetledi
Diyarbakır'ın Çermik İlçe Kaymakamı Nazlı Demir, kentteki fırın ve marketlerde denetim gerçekleştirdi.
16.04.2020 11:00 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:00
Korona virüs ile mücadele sürecinde özellikle gıda işletmelerine yönelik alınan kararlara ve yayınlanan genelgelere uyulup uyulmadığı ile ilgili denetimler yoğun bir şekilde devam ediyor. Çermik Kaymakamı Nazlı Demir beraberindeki gıda kontrol görevlisi, zabıta ve emniyet personeli ile çeşitli market ve fırınları ziyaret ederek kurallara uyulup uyulmadığı hususunu yerinde denetledi. Kaymakam Demir, kurallara uyan tedbirleri uygulayan işletme çalışanlarına ve sahiplerine teşekkür etti. - DİYARBAKIR
Kaynak: İHA
Etiketler: Nazlı Demir, Diyarbakır, Çermik, Güncel