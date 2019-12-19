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Kaymakam Demir muhtarlarla bir araya geldi

Diyarbakır'ın Çermik İlçe Kaymakamı Nazlı Demir, muhtarlarla bir araya geldi.

19.12.2019 15:10 | Son Güncelleme: 19.12.2019 15:15 Kaymakam Demir muhtarlarla bir araya geldi
'ın İlçe Kaymakamı Nazlı Demir, muhtarlarla bir araya geldi.

Muhtarlar toplantısı Kaymakam Nazlı Demir başkanlığında Hükümet Konağı konferans salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya Kaymakam Demir'in yanı sıra, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Seyhun, İlçe Emniyet Amir Vekili Burak Zafer Dündar, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Kaymakam Demir, devletin mahallelerde temsilcisi olan muhtarların mahallelerin sağlık, eğitim, altyapı, içme suyu, elektrik gibi ihtiyaçlarının tespitinde önemli rol oynadığını söyledi. Kaymakam Demir, muhtarların herhangi bir aksaklıkta ilgili kurumlarla irtibata geçmesinin faydalı olacağını ve bu eksikliklerin giderilmesi ile vatandaşların yaşam kalitesinin artacağını belirtti.

Toplantıya katılan muhtarlar, mahalleleri ile ilgili sorunlar ve çözüm önerilerini dile getirdi. - DİYARBAKIR

Nazlı Demir, Diyarbakır, Çermik, Güncel

Kaynak: İHA

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