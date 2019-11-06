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Kaymakam Demir vatandaşlarla buluştu

Diyarbakır'ın Çermik İlçe Kaymakamı Nazlı Demir vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

06.11.2019 14:23 | Son Güncelleme: 06.11.2019 14:28 Kaymakam Demir vatandaşlarla buluştu
Diyarbakır'ın Çermik İlçe Kaymakamı Nazlı Demir vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Kaymakam Demir, beraberinde Belediye Başkan Vekili Murat Bezan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Seyhun, İlçe Emniyet Amir Vekili Kamil Kabakçılı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bozdoğan, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Abubekir Tekdemir ile birlikte ev ziyaretleri gerçekleştirdi.

Ziyaretler esnasında yardıma muhtaç ailelerle sohbet edip yakından ilgilenen Kaymakam Nazlı Demir, ihtiyaç ve taleplerin imkanlar dahilinde en kısa sürede karşılanacağını bildirdi. Kaymakam Demir, devlet olarak her zaman yanlarında olduklarını, milletin her bir derdini kendilerine dert edindiklerini belirterek, bunların çözümü konusunda tüm gayretleriyle çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

Yapılan ziyaretlerden dolayı çok mutlu olduklarını belirten vatandaşlar, bu tür ziyaretlerinin kendilerini çok sevindirdiğini belirterek Kaymakam Demir'e teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Nazlı Demir, Diyarbakır, Jandarma, Çermik, Güncel

Kaynak: İHA

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