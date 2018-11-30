Kaymakam Demirkale'den Halk Eğitim Merkezine Ziyaret

Merzifon
Kaymakamı Gürkan Demirkale
, Halk Eğitimi Merkezi
Müdürlüğünü ziyaret etti.
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cevdet Koç'u ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Demirkale, daha sonra kamu kurumlarında çalışan personele yönelik açılan bilgisayar kullanımı kursunda incelemelerde bulundu.
Kursiyerlerle bir süre sohbet eden Demirkale, "Kursa katılan tüm memurlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah büyük bir başarı elde edeceğimizi ümit ediyorum. Gelen talepler doğrultusunda Halk Eğitim Merkezimiz kurs açmaya devam edecektir." diye konuştu.
Demirkale'ye, ziyaretinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat
da eşlik etti.
Halk Eğitimi Merkezi,Gürkan Demirkale,Merzifon