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Kaymakam Demirkale'den şehit ailesine yakın ilgi

Merzifon İlçe Kaymakamı Gürkan Demirkale, 42 yıl önce Adana'da şehit olan Aslan Öztürk'ün Merzifon'da yaşayan ailesine ziyarette bulundu.

03.02.2020 21:10 | Son Güncelleme: 03.02.2020 21:10Kaymakam Demirkale'den şehit ailesine yakın ilgi
İlçe Kaymakamı Gürkan Demirkale, 42 yıl önce 'da şehit olan Aslan Öztürk'ün Merzifon'da yaşayan ailesine ziyarette bulundu.
Adana'da 1978 yılında şehit düşen Aslan Öztürk'ün Merzifon'da yaşayan ailesini evlerinde ziyaret eden İlçe Kaymakamı Gürkan Demirkale, şehit annesiyle bir süre sohbet ederek her hangi taleplerinin olup olmadığını sordu. Demirkale, şehit ailesine devletin imkanları ölçüsünde her daim yanlarında olduğunu söyledi.
Ziyaretten duydukları memnuniyetini dile getiren şehit Aslan Öztürk'ün ailesi, Demirkale'ye teşekkürlerini iletti.
İlçe Kaymakamı Demirkale'ye ziyaretlerinde Merzifon Şehit Aileleri ve Harp Malulü Gazileri Derneği Başkanı Erol Cuma eşlik etti.
(İHA)

Merzifon, Adana, Güncel

Kaynak: İHA

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