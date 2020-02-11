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Kaymakam Demirkale köy ve mahalle ziyaretlerinde bulundu

Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, mahalle ve köy ziyaretlerine devam ediyor.

11.02.2020 15:24 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:24Kaymakam Demirkale köy ve mahalle ziyaretlerinde bulundu
Kaymakamı Gürkan Demirkale, mahalle ve köy ziyaretlerine devam ediyor.
İlçeye bağlı Çayır köyünü ve Bahçelievler Mahallesi'ni ziyaret eden Demirkale, vatandaşların istek ve taleplerini dinleyip onlarla sohbet etti.
Vatandaşların sıkıntılarına çözüm bulmak amacıyla sık sık mahalle ve köylere ziyaretler gerçekleştirdiğini dile getiren Demirkale, "Köylerimizin, mahallerimizin sorunlarını muhtarlarımızdan ve vatandaşlarımızdan yerinde dinleyerek tespit ediyoruz. Kaymakamlık olarak talepleri karşılamak ve sorunları çözmek için varız. Yaşanılabilecek her türlü sorunun çözümü için kapılarımız halkımıza sonuna kadar açıktır." dedi.
Misafirperverliklerinden ötürü köy ve mahalle halkına teşekkür eden Demirkale'ye ziyaretlerinde İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Şafak Karakoyun ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Yılmaz Polat eşlik etti.

Bahçelievler Mahallesi, Merzifon, Güncel

Kaynak: AA

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