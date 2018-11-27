Kaymakam Demirkale, Muhtarlarla Buluştu

27 Kasım 2018 Salı 17:00



27 Kasım 2018 Salı 17:00

Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, köy muhtarlarıyla bir araya geldi.Merzifon Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Demirkale, muhtarların devletin en ücra köşelerine hizmet götürmesinde önemli rol üstlendiğini söyledi.Muhtarlarla sadece toplantılarda değil, her ortamda ve her zaman görüştüklerini dile getiren Demirkale, "Halkın huzur ve güven içinde hayatını sürdürmesi ve herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması adına çok dikkatli olmalıyız. Sorunların çözümünde muhtarlarla birlikte hareket etmeye devam edeceğiz." dedi.Muhtarların istek ve sorunlarını dinleyen Demirkale, toplantı sonunda muhtarlara teşekkür ederek sorunların giderilmesi için gerekenlerin yapılmasının takipçisi olacağını kaydetti.Toplantıya, İlçe Özel İdare Müdürü Mustafa Muslu, il genel meclis üyeleri ve 70 köy muhtarı katıldı.