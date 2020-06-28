Kaymakam Deniz Pişkin, köylülerin taleplerini dinledi

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Gökomuz Köyünü ziyaret ederek köy halkının taleplerini dinledi.

Kaymakam Deniz Pişkin, köylülerin taleplerini dinledi
28.06.2020 11:24 | Son Güncelleme: 28.06.2020 12:23
Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Gökomuz Köyünü ziyaret ederek köy halkının taleplerini dinledi.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, köy gezilerine Gökomuz ile devam etti. İlçeye yaklaşık 20 km uzaklığı ile en uzak köyler arasında olan Gökomuz Köyünü ziyaret eden Kaymakam Deniz Pişkin'i köy muhtarı ve köylüler karşıladı. İlk olarak köyde incelemelerde bulunan Kaymakam Deniz Pişkin, köy hakkında muhtardan bilgi aldı. İncelemelerin ardından köy halkıyla bir araya gelen Kaymakam Deniz Pişkin, halkın taleplerini dinledi. Köy halkının istek ve taleplerinin imkanlar dahilinde karşılanacağının altını çizen Kaymakam Deniz Pişkin, amaçlarının bütün köylere en güzel hizmeti vermek olduğunu söyledi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Etiketler: Deniz Pişkin, Tosya, Güncel, Haber

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