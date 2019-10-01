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Kaymakam Deniz Pişkin muhtar ziyaretlerine devam ediyor

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin mahalle ve köy muhtar ziyaretlerine devam ediyor.

01.10.2019 13:20Kaymakam Deniz Pişkin muhtar ziyaretlerine devam ediyor
Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin mahalle ve köy muhtar ziyaretlerine devam ediyor.

Köy ve mahallelerdeki sıkıntı ve problemleri yerinde inceleyip çözüm üreten Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin muhtar ziyaretlerini sürdürüyor. Muhtardan bilgi alan Kaymakam Pişkin son olarak Dilküşah Mahalle muhtarını ziyaret etti. Kaymakam Pişkin, mahallenin sorunları hakkında Muhtar İsa Bacaksız'dan bilgi aldı. Sorunların çözümü noktasında gerekli hassasiyeti göstereceklerinin altını çizen Kaymakam Deniz Pişkin, "İlçemizin sevilen ve tanınan muhtarlarından, Dilküşah Mahallesi Muhtarı İsa Bacaksız'ı işyerinde ziyaret ederek mahallesiyle ilgili sıkıntı ve taleplerini dinledik. Çalışkan muhtarımıza bundan sonraki çalışmalarında da destek olmaya ve arkasında durmaya devam edeceğiz" dedi. - KASTAMONU

Deniz Pişkin, Tosya, Güncel

Kaynak: İHA

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