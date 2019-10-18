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Kaymakam Deniz Pişkin, ormanda kesim çalışmalarını inceledi

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, kesim çalışmalarını yerinde incelemek üzerek Orman İşletme Müdürlüğü çalışmalarına katıldı.

18.10.2019 12:06Kaymakam Deniz Pişkin, ormanda kesim çalışmalarını inceledi
Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, kesim çalışmalarını yerinde incelemek üzerek Orman İşletme Müdürlüğü çalışmalarına katıldı.

Kaymakam Deniz Pişkin, beraberinde Cumhuriyet Savcısı Emre Şükrü Acar, İlçe Emniyet Müdürü Cenk Demir ve İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Akgün ile birlikte, Orman İşletme Müdürü Alparslan Kadı'nın davetlisi olarak İşletme Müdürlüğünün kesim çalışmaları hakkında sahadaki uygulamaları yerinde inceleyerek bilgi aldı. İncelemede, Tosya Orman İşletme Müdürlüğü personeli tarafından kesim sürecinin tüm aşamaları uygulamalı olarak tanıtıldı. İnceleme ziyaretini sonrasında Kaymakam Pişkin, İşletme Müdürü Alparslan Kadı'ya teşekkür etti. - KASTAMONU

Orman İşletme Müdürlüğü, Cumhuriyet Savcısı, Deniz Pişkin, Tosya, Güncel

Kaynak: İHA

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