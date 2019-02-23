Kaymakam Doğan'ın Mahalle Ziyaretleri

Derebucak
Kaymakamı Coşkun Doğan
, dış mahallelere yönelik ziyaretlerini sürdürüyor.
Kaymakam Doğan, kendisine eşlik eden garnizon komutanı, ilçe emniyet amiri ve kurum müdürleriyle birlikte ilçeye bağlı kırsal mahalleleri ziyaret ediyor.
Doğan'ın bu kapsamda son ziyaret ettiği yerleşim merkezi Gencek
Mahallesi oldu.
Yerleşim merkezinde vatandaşlarla ve esnafla da buluşan Kaymakam Doğan, mahallede yaşayan Kıbrıs
Gazisi Osman Coşkun
'u da evinde ziyaret ederek, sohbet etti.
Doğan'ın mahalli ziyareti programlarının devam edeceği belirtildi.
Coşkun Doğan, Derebucak, Güncel
Kaynak: AA