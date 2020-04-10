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Kaymakam Doğan, pazar yerinde maske dağıttı

Tokat'ın Niksar ilçesinde yeni tip korona virüse karşı semt pazarında Kaymakamlık tarafından vatandaşlara ve esnafa maske dağıtıldı.

10.04.2020 14:25 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:25
Kaymakam Doğan, pazar yerinde maske dağıttı
Tokat 'ın Niksar ilçesinde yeni tip korona virüse karşı semt pazarında Kaymakamlık tarafından vatandaşlara ve esnafa maske dağıtıldı.

Semt pazarına maskesiz girmeme kararı alınmasının ardından Niksar Kaymakamı İlhami Doğan öncülüğünde semt pazarlarındaki vatandaşlara ve esnafa maske dağıtımı yapıldı. Dağıtım sırasında Kaymakam Doğan'a, Köklüce Komando Tabur Komutanı ve İlçe Jandarma Komutan Vekili jandarma Binbaşı Halil Keskin, İlçe Emniyet Müdürü Nurettin Saçkan ve Belediye Başkan yardımcısı Metin Kayayurt eşlik etti.

Niksar Kaymakamı İlhami Doğan alınan tedbirlere ve kurullara uyulması halinde salgının üstesinden gelinebileceğini kaydederek; "Vatandaşımıza bu pandemiden kaynaklanan salgınla mücadele konusunda her türlü emeği, çabayı gayreti gösterme konusunda bilinçlendirme çabamız devam ediyor. Bu aşamada bizlerin ilçemizde zaten belediye ile ortak olarak 8500 civarında maske üreterek dağıttık. Şu anda 35 Bin maskeyi yine üretiyoruz ben bu aşamada yine destek veren kumaşları bağışlayan arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Halk Eğitim bünyesinde de 35 Bin maskeyi üretmek suretiyle hem kamudaki ihtiyaçlarımızı hem de diğer vatandaşlarımızın ihtiyaçlarımızı sağlamayı temin ediyoruz. Vatandaşlarımızın da kendilerine anlatılan bilim kurulunun öngörmüş olduğu hijyen kurallarına uymasını da özellikle rica ediyorum" dedi.

Pazar yeri girişinde oluşturulan stant da vatandaşlara maske dağıtan Kaymakam Doğan, maskenin nasıl takılıp kullanılması gerektiği konusunda da bilgiler verdi. - TOKAT

Kaynak: İHA

Etiketler: Kaymakamlık, Niksar, Tokat, Güncel
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