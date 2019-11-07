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Kaymakam Doğramacı çalışmaları denetledi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, devam eden çalışmaları denetledi.

07.11.2019 16:48 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:53 Kaymakam Doğramacı çalışmaları denetledi
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, devam eden çalışmaları denetledi.

Başlatılan bitümlü sıcak karışım (BSK) yol asfaltlama çalışmaları kapsamında Milli Egemenlik ve Anafartalar caddeleri tamamen asfaltlanırken, Kültür Sanat Caddesi'nin bir bölümü de asfaltlandı. 23 Nisan Caddesi'nin Cengiz Topel Caddesi'ne bağlanan yolunda ise zemin hazırlık çalışmaları devam ediyor.

Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, rutin olarak incelemelerde bulunduğu söz konusu yol çalışmalarını bugün de yerinde takip etti. İlgili birim amirlerinden çalışmaların gidişatı ile ilgili detaylı bilgi alan Doğramacı, yol üzerinde bulunan esnafı da ziyaret etti. Talep ve sorunlarını dinlediği esnafla bilgi alışverişinde bulunan Doğramacı'ya; Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Servet Canlı, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar, Fen İşleri ile İmar İşleri Müdürü Erol Zirek v İpek Mahallesi Muhtarı Murat Balin eşlik etti. - HAKKARİ

Yüksekova, 23 Nisan, Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

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