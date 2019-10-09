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Kaymakam Doğramacı'dan üs bölgelerine ziyaret

Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı, ilçedeki askeri üs bölgelerini ziyaret etti.

09.10.2019 13:13Kaymakam Doğramacı'dan üs bölgelerine ziyaret
Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı, ilçedeki askeri üs bölgelerini ziyaret etti.

İlçeye bağlı Orta Tepe, Göllerbaşı ve Düztepe üs bölgelerini gezen Kaymakam Doğramacı, askerle bir araya gelerek sohbet etti. Nöbet tutulan yerleri ve güvenlik yollarını yerinde inceleyerek bilgi alan Kaymakam Doğramacı, "Birçok güzellikle dünyanın sayılı coğrafyalarından birine sahip olan Yüksekova'nın enerjisini farklı şeylerle heba ettiğini üzülerek gördüm. Yüksekova'nın artık kaybedecek ne bir kuruşu, ne de bir saniye zamanı vardır. Samimiyetle, gayretle, alın terimizle sahip olduğumuz zenginlerimizden ve değerlerden yarınımızı inşa etme günüdür" dedi.

Doğramacı'ya 7. Hudut Alay Komutanı Albay Hasan Koyuncu da eşlik etti. - HAKKARİ

Yüksekova, Düztepe, Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

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