Kaymakam Dundar'ın esnaf ziyareti

VAN (İHA) – Van 'ın Çaldıran Kaymakamı Tekin Dundar, esnaf ziyaretlerine devam ediyor.Çaldıran Kaymakamı olarak atandığı günden bu yana sürekli esnaf ve vatandaş ziyaretlerinde bulunan Kaymakam Dundar, halkın talep ve sorunlarını dinliyor. İlçeye yaptığı kalıcı hizmetlerle halkın beğenisini kazanan Kaymakam Dundar, halk arasında 'halkın kaymakamı' olarak ün kazandı. Çarşıda, sokakta, kahvede karşılaştığı her kesimle sohbet ederek sorun ve taleplerini dinleyen Kaymakam Dundar, kendisine ulaşan vatandaşların sorun ve taleplerini dinlemeyi kendisine görev kabul eden Kaymakam Tekin Dundar, "Çaldıran ilçesine atandıktan sonra düzenli olarak vatandaşlarla buluşuyoruz. Bize ulaşanlar, sorun taleplerini iletiyorlar. Ancak bize gelemeyenler de oluyor. Onlara da biz ulaşıyoruz. Her fırsatta vatandaşlarımızla bir araya gelmeye gayret ediyoruz. Ulaştığımız garip gurebanın sorunlarını, taleplerini dinleyerek dertlerine çare olmaya çalışıyoruz. Devletimiz bizi vatandaşlarımıza hizmet etmek için atamış, görevlendirmiş. Biz de devletimizin imkanlarını vatandaşlarımıza sunuyoruz. Her anlamda halka hizmeti hakka hizmet olarak benimsemişiz" dedi. - VAN