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Kaymakam Dundar, yaralı askeri ziyaret etti

Midyat Kaymakamı Tekin Dundar, yaralı askere geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

06.12.2019 09:46 | Son Güncelleme: 06.12.2019 10:02Kaymakam Dundar, yaralı askeri ziyaret etti
Kaymakamı Tekin Dundar, yaralı askere geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Kaymakam Dundar, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Akın, Belediye Başkanı Veysi Şahin ve İlçe Komutanı Yüzbaşı Kalender Savaş Ünal ile terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yaralanan Uzman Onbaşı Yusuf İslam Şahin'i evinde ziyaret etti.
Şahin'e geçmiş olsun dileğinde bulunan Dundar, her türlü konuda yardıma hazır olduklarını söyledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Şahin de en kısa sürede iyileşerek silah arkadaşlarının yanında olmak istediğini dile getirdi.

Veysi Şahin, Jandarma, Midyat, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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