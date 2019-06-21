Kaymakam Duru 2. Üniversiteyi Onur Belgesi Alarak Bitirdi

Develi Kaymakamı Murat Duru, 2. üniversiteyi onur belgesiyle bitirdi.

Develi Kaymakamı Murat Duru 2. Üniversiteye T.C. Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümünde başladı. Bir kaç yıllık eğitimin ardından T.C. Anadolu Üniversitesini Hukuk Fakültesi'ni onur belgesiyle bitirdi.

Develi Kaymakamı Murat Duru, "Eşim Elif Duru ile lisans ve yüksek lisans eğitimlerimizi yıllar önce tamamlamıştık. Ancak 3 çocuğumuzla birlikte çok ama çok yoğun işlerimize rağmen okumanın sınırının olmaması ve Yüce Yaratan'ın ilk emrinin "oku" olması gereğince kıyıdan köşeden artırabildiğimiz zamanla ikinci bir üniversite bitirmeyi hedefledik. Ben Hukuk Fakültesini bitirmek amaçlı T.C.Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Adalet Bölümünden onur öğrencisi, eşim de Medya ve İletişim Bölümünden yüksek onur öğrencisi olarak birlikte mezun olduk.

Allah bizlere her daim ilimin ışığında bilgi edinmeyi ve edindiğimiz bilgileri de Hak Teala'nın rızası ve Müslüman Necip Büyük Türk Milleti için kullanmayı nasip etsin" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA