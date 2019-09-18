Haberler » Güncel » Haber

Kaymakam Duru, polis ve jandarma ile birlikte öğrenci servislerini denetledi

Develi Kaymakamı Murat Duru öğrencileri okula götüren servis araçlarını denetleyen polis ve jandarma ekiplerinin çalışmalarını yerinde görerek, durdurulan bir öğrenci servisini ekiplerle birlikte denetledi.

18.09.2019 12:33Kaymakam Duru, polis ve jandarma ile birlikte öğrenci servislerini denetledi
Develi Kaymakamı Murat Duru öğrencileri okula götüren servis araçlarını denetleyen polis ve jandarma ekiplerinin çalışmalarını yerinde görerek, durdurulan bir öğrenci servisini ekiplerle birlikte denetledi.

"2019-2020 eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla yavrularımızın okullarına huzur ve güven ortamında taşınması çok ama çok önemlidir" diyen Develi Kaymakamı Duru "Bu sebeple okul servis araçları T.C. İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıklarımızın koydukları kurallar doğrultusunda yavrularımızı taşımaları gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaymakam Duru "Geleceğimizin teminatı, göz bebeğimiz ve her şeyimiz olan yavrularımızı taşıyan servis araçlarının uyması gereken kurallardan asla taviz vermeden uygulamaların sıkı bir şekilde devam etmesi talimatını emniyet ve jandarma ekiplerimize ifade ettik" diye konuştu. - KAYSERİ

Murat Duru, Jandarma, Develi, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:36 Sermaye piyasası araçları bireylere tanıtılıyor
16:36 Sinop'ta ceviz ağacından düşen kişi öldü
16:36 Almanya Suudi Arabistan'a silah ihracatını durdurma kararını 6 ay daha uzattı
16:36 Otomobilin bagajından çuval çuval esrar çıktı
16:36 Eskişehir'de orman yangını
16:35 Tuzla'da fabrikadan yeniden alevler yükseldi
16:35 'Şanslı' kedi, öğrenci ve öğretmenlerin sevgisiyle yürüdü