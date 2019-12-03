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Kaymakam Duru Rehabilitasyon Merkezi öğrencileriyle buluştu

Kula Kaymakamı Kemal Duru, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebeti ile 80.Yıl Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek, burada kalan engelliler ile bir araya geldi.

03.12.2019 22:06 | Son Güncelleme: 03.12.2019 22:13Kaymakam Duru Rehabilitasyon Merkezi öğrencileriyle buluştu
Kaymakamı Kemal Duru, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebeti ile 80.Yıl Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek, burada kalan engelliler ile bir araya geldi.

3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla 80. Yıl Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon merkezini ziyaret eden Kula Kaymakamı Kemal Duru, burada kalan engelliler ile birlikte pasta keserek sohbet etti. Kaymakam Duru buradaki törenin ardından engelli öğrencilerle yemek yedi.

Engelli öğrenciler tarafından sevgiyle karşılanan Kaymakam Duru ve beraberindekilere, engelli öğrenciler kendilerinin yazdığı yazı, şiir ve şarkılardan söyledi. Kurumda kalan öğrenciler ile tek tek görüşen Kaymakam Duru, herkesin engelli bir birey olabileceği ve engelli öğrencilerin de kendileri gibi bir insan olduğunun unutulmaması gerektiği söyledi.

Engelli öğrenciler için yapılan etkinlikler ve çalışmalar hakkında da bilgi alan Kaymakam Duru, Kula Kaymakamlığının her türlü çalışmaya destek vermeye açık olduğunu ifade ederek, öğrenciler ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaymakam Kemal Duru'nun 80.Yıl Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ziyaretlerine AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Mehmet Uçak ve İlçe Emniyet Müdür vekili Komiser Yardımcısı Mustafa Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Oktay Kırlı, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan, İlçe Müftüsü Kamil Kırkız, Kula Muharip Gaziler Derneği Başkanı Kıbrıs Gazisi Mehmet Çürük ve dernek üyeleri ile vefat eden gazilerin eşleri eşlik etti. - MANİSA

Dünya Engelliler Günü, Kemal DURU, Kula, Güncel

Kaynak: İHA

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