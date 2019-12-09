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Kaymakam Duru Soysallı'lı Öğrencilerle Söyleşi Yaptı

Develi Kaymakamı Murat Duru Soysallı mahallesinde Develi Esnaf ve Sanatkarlar Oda Başkanı Mehmet Somuncu'nun babası Şükrü Somuncu adına yaptırdığı Okulu ziyaret etti.

09.12.2019 15:32 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:37Kaymakam Duru Soysallı'lı Öğrencilerle Söyleşi Yaptı
Kaymakamı Murat Duru Soysallı mahallesinde Develi Esnaf ve Sanatkarlar Oda Başkanı Mehmet Somuncu'nun babası Şükrü Somuncu adına yaptırdığı Okulu ziyaret etti. Öğrencilerle öğrencilerin geleceğine ışık tutacak bir söyleşi yapan Kaymakam Duru okul çıkışında çocuklarının çıkmasını bekleyen ailelerle de sohbet etti.

Develi Kaymakamı Murat Duru "Develimizin en büyük mahallelerinden olan Soysallı Mahallemizi ziyaretimizde Şükür Somuncu ilk/ortaokulunda eğitim gören çocuklarımızla ve okulumuzun öğretmenleri ile sohbet edip sorunlarını dinledik. Sohbette benim de naçizane köy ilkokulu ve ortaokulu bitirmiş ağabeyleri olarak çocuklarımıza çalışmanın ve azmin neleri başarabileceğini anlatıp ufuklarına ışık olacak söyleşimizi gerçekleştirdik. Söyleşi sonunda ise yavrularımızdan günlük 30-40 sayfa kitap okumaları için söz aldım" dedi

Kaymakam Duru, "Şükrü Somuncu İlk/Ortaokul'unu ziyaretimde günün son zilinin çalmasına yakın dışarıda yavrularını bekleyen anneler ile kısa bir sohbet ederek onları tebrik ettim. İlgili annelere örnek veli olduklarını söyledim. Çünkü yavrularımıza kaliteli eğitim sağlayabilmemiz için okul (öğretmen), öğrenci ve veli ilişkisini ve koordinasyonunu çok ama çok iyi bir şekilde ortaya koymamız gerekmektedir. Bu vesile ile çocuklarımızın eğitimi ve geleceği için yavrularımızla hem evde hem de okulda çok yakından ilgilenmemiz gerekmektedir" ifadesinde bulundu. - KAYSERİ

Mehmet Somuncu, Murat Duru, Develi, Güncel

Kaynak: İHA

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