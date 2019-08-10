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Kaymakam Duru, trafik çevirmesine katıldı

Develi Kaymakamı Murat Duru, "Trafik'de Kemeriniz Ses Getirsin" sloganıyla jandarma trafik ekiplerinin yaptığı trafik çevirmesine katıldı.

10.08.2019 16:49 Kaymakam Duru, trafik çevirmesine katıldı
Develi Kaymakamı Murat Duru, "Trafik'de Kemeriniz Ses Getirsin" sloganıyla jandarma trafik ekiplerinin yaptığı trafik çevirmesine katıldı.

Develi'den giden yolculara trafik kurallarına uymaları için uyarı yapan Kaymakam Duru, "Kurban bayramında sloganımız 'Trafik'de Kemeriniz Ses getirsin' sloganı, bu slogana ve trafik kurallarına uyarak hem kendiniz ve aileniz'in hemde diğer sürücüler'in hayatını tehlikeye atmamış olursunuz. Trafik'de Kemeriniz Ses Getirsin sloganıyla Bayram tadında Bayram geçirmeniz dileğiyle hayırlı yolculuklar" dedi.

Çevirmede Kaymakam Duru ve jandarma ekipleri, sürücülere boyunluk ve bayram şekeri ikram etti. - KAYSERİ

Murat Duru, Jandarma, Develi, Güncel

Kaynak: İHA

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