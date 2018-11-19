Kaymakam Düzgün'den Şehit Ailelerine Ziyaret

Nurdağı
Kaymakamı Lokman Düzgün, şehit ailelerini ziyaret etti.
Kaymakam Düzgün, beraberindeki İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Aslan, İlçe Jandarma
Komutanı Yüzbaşı Ali Sevindi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hakkı Güler ile 15 Temmuz şehidi Şirin Diril'in baba evi ile şehit Astsubay İbrahim Tıraş'ın ailelerini ziyaret etti.
Şehit yakınları, Kaymakam Düzgün'e kendilerini yalnız bırakmadıklarından dolayı teşekkür etti.
Düzgün, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehitlerin emaneti olan aileleri hiç bir zaman yalnız bırakmamaya çalıştıklarını söyledi.
Jandarma,Nurdağı
19 Kasım 2018 Pazartesi 17:06