Kaymakam Düzgün, Şehit Aileleri ve Hastaları Ziyaret Etti

Nurdağı
Kaymakamı ve İslahiye
Kaymakam Vekili Lokman Düzgün, görevde bulunduğu ilçelerde bazı ziyaretler yaptı.
Düzgün, Kaymakam Vekili olarak görev yaptığı İslahiye'de, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ömer Faruk Uyanık ve Sosyal Hizmetler Müdürü Fatma Yırtar ile şehit Süleyman Şen
ve şehit Emine Çiğdem Yavuz'un ailelerini ziyaret etti.
Şehit aileleri, ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade etti.
Kaymakam Düzgün, Nurdağı'nda da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hakkı Güler ile Bahçelievler
, Fatih
ve Yeni mahallelerinde ikamet eden ve yatan hastaları bulunan Çerezoğlu, Güngör, Basınç ve Önek ailelerini evlerinde ziyaret etti.
Kaymakam Düzgün, evdeki hastalara şifalar diledi.
Düzgün, devletin her zaman yaşlı, engelli, hasta ve zor durumda olan vatandaşların yanında olduğunu belirtti.
Süleyman Şen,Nurdağı,Islahiye
26 Kasım 2018 Pazartesi 19:07