Kaymakam Emin Bağlı'dan veda mesajı

Araban
Kaymakamı Emin Bağlı, Karkamış
Kaymakamlığına atandı.
Bağlı, yayımladığı veda mesajında Cumhurbaşkanlığı kararıyla Araban'daki görev süresinin sona erdiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Şirin ilçemiz Araban'da milleti yaşat ki devletyaşasın düsturuyla, empati kurarak tüm vatandaşlarımıza hizmet etme gayretindebulunduk. Her vatandaşımızın her türlü işiyle hemhal olup çözmeye çalışırkenbize desteklerini esirgemeyen Valimize, Büyükşehir BelediyeBaşkanımıza ve değerli mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim. Arabanlı hemşehrilerime çalıştığım sürezarfından eğer varsa hakkımı helal eder, siz değerli Araban halkından yenigörev yerim Karkamış'ta, milletime ve devletime layıkıyla hizmet edebilmek içindua isterim."