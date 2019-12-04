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Kaymakam engelliler için türkü söyledi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde Kaymakam Kemal Şahin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte sahneye çıkarak türkü söyledi.

04.12.2019 10:24 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:56Kaymakam engelliler için türkü söyledi
'in ilçesinde Kaymakam Kemal Şahin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte sahneye çıkarak türkü söyledi.
Nizip Kaymakamlığı engelli bireylerin sosyal, ekonomik ve kültürel hayatın her alanında entegrasyonunu sağlamak ve engelli bireylere yönelik farkındalığı arttırmak amacıyla bir kafede etkinlik yaptı.
Düzenlenen etkinlikte Nizip Belediye Başkan Vekili Salih Uygur ve eşi Banu Şahin ile engellilerin ve ailelerin bulunduğu masaları gezen Kaymakam Kemal Şahin, bir süre onlarla sohbet etti.
Çeşitli ikramların sunulduğu programa katılan engelliler, çalınan şarkı ve türküler eşliğinde gönüllerince eğlendi.
Bu sırada engellilerin isteği üzerine sahneye çıkan Kaymakam Şahin de görme engelli Kalender Sezer'in çaldığı saz eşliğinde türkü söyleyerek Dünya Engelliler Günü'nü kutladı.

Dünya Engelliler Günü, Kemal Şahin, Gaziantep, Nizip, Güncel

Kaynak: AA

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