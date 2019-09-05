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Kaymakam Enver Özderin göreve başladı

Ağrı'nın Patnos Kaymakamı Ümit Altay'ın Zonguldak'ın Devrek ilçesine atanmasının ardından yerine getirilen Enver Özderin göreve başladı.

05.09.2019 10:14 Kaymakam Enver Özderin göreve başladı
Ağrı'nın Patnos Kaymakamı Ümit Altay'ın Zonguldak'ın Devrek ilçesine atanmasının ardından yerine getirilen Enver Özderin göreve başladı.

Kaymakam Enver Özderin, makamında gazetecileri ağırlayarak; devletin ilçedeki temsilcisi olarak her bireyin kendisi için aynı değerleri taşıdığını belirtti.

Göreve başladığı gün itibarıyla Patnoslulara kapılarını ve gönüllerini açtıklarını ifade eden Yalçın, "İmkanlarımız dahilinde en üst düzeydeki amirden bütün çalışanlarına kadar iyi ve adil hizmet etmek en temel görevimiz olacaktır. Bu bağlamda kökeni, cinsiyeti, statüsü her ne olursa olsun, toplumumuzun bütün bireyleri bizim için eşittir. Patnos'ta olmaktan ve halkımıza hizmet edeceğimden son derece mutluyum. Bütün Patnoslu hemşerilerimi devletimizin sıcak muhabbetiyle kucaklıyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi. - AĞRI

Enver ÖZDERİN, Zonguldak, Patnos, Ağrı, Güncel

Kaynak: İHA

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