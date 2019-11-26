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Kaymakam Erat, özel öğrencileri makamında ağırladı

Bitlis'in Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, kendisini ziyarete gelen özel eğitim öğrencileri makamında ağırladı.

26.11.2019 11:20 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:25Kaymakam Erat, özel öğrencileri makamında ağırladı
'in Kaymakamı Erkan İsa Erat, kendisini ziyarete gelen özel eğitim öğrencileri makamında ağırladı.

Şehit Erdoğan İlköğretim Okulu Müdürü Rafet Akgün ve öğretmenler, beraberindeki özel eğitim öğrencileriyle Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat'ı ziyaret etti. Özel öğrencileri makamında ağırlayan Kaymakam Erat, onlarla yakından ilgilendi. Öğrencilerin bazılarını makam koltuğuna oturtan Kaymakam Erat, onlarla sohbet edip keyifli anlar yaşattı.

Özel misafirlerine çeşitli ikramlarda da bulunan Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, ziyaret sonunda hatıra fotoğrafı da çektirdi. - BİTLİS

Bitlis, Ahlat, Kale, Güncel

Kaynak: İHA

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