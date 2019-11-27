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Kaymakam Erat'tan sağlık kuruluşlarına ziyaret

Bitlis'in Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, ilçedeki sağlık kuruluşlarını ziyaret etti.

27.11.2019 13:23 | Son Güncelleme: 27.11.2019 13:28Kaymakam Erat'tan sağlık kuruluşlarına ziyaret
'in Kaymakamı Erkan İsa Erat, ilçedeki sağlık kuruluşlarını ziyaret etti.

Kaymakam Erat, ilçede bulunan aile sağlığı merkezi, toplum sağlığı merkezi ve Ahlat Devlet Hastanesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ziyaretleri esnasında yetkililerden bilgi alan Kaymakam Erat, sağlık personelleriyle de görüştü. Ahlat Devlet Hastanesi ziyaretinde hastalarla sohbet eden Kaymakam Erat, 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.

Kaymakam Erat, ayrıca Ahlat Devlet Hastanesi ek hizmet binası inşaatında incelemelerde bulunarak bilgi aldı. Kaymakam Erat'a ziyaretlerinde Ahlat İlçe Sağlık Müdürü ve Ahlat Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Feridun İbrahim ile Hastane Müdürü Nevzat Işıkgör de eşlik etti. - BİTLİS

Devlet Hastanesi, Bitlis, Ahlat, Güncel

Kaynak: İHA

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