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Kaymakam Erat ve Başkan Çoban'dan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek

Bitlis'in Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat ve Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına maaşlarını bağışlayarak destek verdiler.

02.04.2020 13:45 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:45
Kaymakam Erat ve Başkan Çoban'dan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek
Bitlis'in Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat ve Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına maaşlarını bağışlayarak destek verdiler.

Tüm dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de korana virüs salgını nedeniyle zor günlerin yaşandığını belirten Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, "Korona virüs salgını nedeniyle zor bir dönemden geçiyoruz. Bu süreçte milletçe birlik, beraberlik ve dayanışmamızı göstermek için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bende 1 maaşımla katılıyorum. İnşallah bu süreci de güzel bir dayanışma örneği göstererek en az kayıpla atlatacağımıza inanıyorum" dedi.

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban da, milli şuurla hareket ederek devlet, millet birlikteliği ile bu sancılı dönemi de atlatacaklarını söyledi. Bu zor süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasının çok önemli olduğunu ifade eden Çoban, "Bu çağrı ile bizim milli ruhumuzu, şuurumuzu 3 aylarda manevi görevlerimizi tam ifa zamanı. Cumhurbaşkanımızın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına milli şahlanış seferberlik ruhudur inancıyla 2 maaşımı bağışlayarak iştirak ediyorum. Tüm dostlarımızın da imkanları nispetinde katılacağını biliyor, saygıyla selamlıyorum" diye konuştu. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Kaymakam Erat ve Başkan Çoban'dan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek - Haberler

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