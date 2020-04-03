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Kaymakam Erdem, 'Vefa Sosyal Destek Gurubunu' ziyaret etti

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Kaymakam Mehmet Erdem, 'Vefa Sosyal Destek Gurubu' çalışanlarını ziyaret etti.

03.04.2020 11:26 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:26
Kaymakam Erdem, 'Vefa Sosyal Destek Gurubunu' ziyaret etti
Sivas 'ın Şarkışla ilçesinde Kaymakam Mehmet Erdem, 'Vefa Sosyal Destek Gurubu' çalışanlarını ziyaret etti.
Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçede oluşturulan Vefa Sosyal Destek Gurubu, 65 yaş üstü ve kronik hastaların genel ihtiyaçları karşılanmaya devam ediyor.
Çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam Erdem, gelen telefonlara bakarak yaşlıların talepleri dinledi.
Yürütülen çalışmalar hakkında AA muhabirine açıklama yapan Erdem, "Merkez 24 saat esasına göre görev yapıyor. Gelen çağrıları arkadaşlarımız ilgili kurumlara iletiyor. Gelen talepler en kısa sürede yerine ulaştırılıyor." dedi.
Bu arada, Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile 15 Temmuz Milli İrade İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve müdürlerinin yaptıkları 100 siperlikli maske, Şarkışla Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ufuk Ürdem'e teslim edildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, ilçedeki ihtiyaçların karşılanmasının ardından Altınyayla ve Gemerek ilçelerine de maske üreterek teslim edeceklerini söyledi.
Başhekim Ürdem, verdikleri destek nedeniyle Milli Eğitim camiasına teşekkür etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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