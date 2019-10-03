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Kaymakam Erdoğan'ın Rehberlik Faaliyetleri Toplantısı

Seydişehir ilçesinde Rehberlik Faaliyetleri Değerlendirme toplantısı yapıldı.

03.10.2019 14:40Kaymakam Erdoğan'ın Rehberlik Faaliyetleri Toplantısı
Seydişehir ilçesinde Rehberlik Faaliyetleri Değerlendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıya Kaymakam Aydın Erdoğan başkanlığında Rehberlik Araştırma Merkezinde (RAM) görevli personel ile ilk ve ortaokullarda görev yapan rehber öğretmenlerin katıldı.

Seyit Harun Maarif Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda okul swot analizlerinin değerlendirilmesi, bağımlılık ile ilgili çalışmalar, destek eğitimi odalarının işleyişi, Bilim ve Sanat Merkezlerine (BİLSEM) öğrenci seçimleri, okul rehberlik servislerinin sorunları ve çözüm önerileri, özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar ile ilgili yapılacak çalışmalar hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Aydın Erdoğan, Seydişehir, Güncel

Kaynak: AA

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