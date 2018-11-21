Kaymakam Ermiş İşkur Çalışanlarına Teşekkür Belgesi Verdi

Görele
Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş
, İŞKUR
tarafından Toplum Yararına Destek Programı (TYP) kapsamında İlçe Özel İdaresinde görevlendirilen ve çalışma sürelerini tamamlayan çalışanlara teşekkür belgesi verdi.
Ermiş, bir restoranda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, İŞKUR aracılığıyla hizmet veren personele başarılı ve gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Görele'nin 550 kilometre köy yolu ağına sahip olduğuna işaret eden Ermiş, şöyle devam etti:
"60 köyünde 3 aydan bu yana, 50 kilometre beton yol, 30 kilometre stablize yol yapan, 4 bin adet büz döşeyen, Karadeniz
Bölgesinde sıkça meydana gelen heyelanları anında temizleyen fedakar emekçi çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. 6 ay boyunca kaymakamlığımıza sunmuş olduğunuz katkılar, yapmış olduğunuz hizmetler çok büyük. Biz sizleri kendimizden hiçbir zaman ayrı görmedik."
Konuşmanın ardından Ermiş, işçilere teşekkür belgelerini verdi.
Törene, AK Parti
Görele İlçe Başkanı Kamil Ok, İl Genel Meclis Üyeleri Şengül Şahin
ve Aslan Nizamoğlu da katıldı.
Görele,İŞKUR
21 Kasım 2018 Çarşamba 12:47