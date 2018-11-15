Kaymakam Ermiş, Öğretmenleri Ödüllendirdi

Görele
Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş
, Şehit Teğmen Furkan Yayla İmam Hatip Ortaokulu öğretmenlerini başarı belgesiyle ödüllendirdi.
Okul yönetimi ve öğretmenlerini makamında ağırlayan Ermiş, okulun 2017-2018 eğitim öğretim yılında LGS
'de il ikinciliği başarısını yakaladığını söyledi.
Öğretmenlere teşekkür eden Ermiş, "Ben okuldaki başarıya sağladıkları katkılarından dolayı tüm öğretmen ve idarecileri kutluyorum." dedi.
Ermiş, konuşmaların ardından okul müdürü Necati Genç
ile on iki öğretmene başarı belgelerini verdi.
Görele
15 Kasım 2018 Perşembe 15:41