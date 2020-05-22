Kaymakam ev ev dolaşarak çocuklara bayram harçlığı dağıttı

Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan 300 çocuğa evlerinde ziyarette bulunarak, bayram harçlığı dağıttı.

22.05.2020 15:52 | Son Güncelleme: 22.05.2020 15:57
Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan 300 çocuğa evlerinde ziyarette bulunarak, bayram harçlığı dağıttı.
Akköz, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uzun süredir sokağa çıkmaları kısıtlanan çocukları, Ramazan Bayramı öncesi sevindirdi.
Sosyal mesafeyi koruyarak çocukların ve ailelerin bayramını kutlayan Akköz, 300 çocuğa bayram harçlığı ile hediye verdi.
Akköz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle buruk bir bayram yaşandığını belirterek, "Salgın sürecinde çocuklarımız özveriyle evlerinde bekledi. Bu bayramda parklarda, bahçelerde gezemeyecek, el öpemeyecekler. Biz de bayram geleneğimizi yaşatmak için onların evlerine gittik." diye konuştu.
Merkez Cami imam hatibi Bilal Başer'e de desteklerinden dolayı teşekkür eden Akköz, salgının bir an önce sona ermesini, parkların, bahçelerin, sokakların şenlendiği zamanlara kısa sürede dönülmesini diledi.
Bayram harçlığı alan çocukların annesi Havva Öz ise sürpriz karşısında kendisi ve çocuklarının mutlu olduğunu dile getirdi.
Akköz, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uzun süredir sokağa çıkmaları kısıtlanan çocukları, Ramazan Bayramı öncesi sevindirdi.
Sosyal mesafeyi koruyarak çocukların ve ailelerin bayramını kutlayan Akköz, 300 çocuğa bayram harçlığı ile hediye verdi.
Akköz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle buruk bir bayram yaşandığını belirterek, "Salgın sürecinde çocuklarımız özveriyle evlerinde bekledi. Bu bayramda parklarda, bahçelerde gezemeyecek, el öpemeyecekler. Biz de bayram geleneğimizi yaşatmak için onların evlerine gittik." diye konuştu.
Merkez Cami imam hatibi Bilal Başer'e de desteklerinden dolayı teşekkür eden Akköz, salgının bir an önce sona ermesini, parkların, bahçelerin, sokakların şenlendiği zamanlara kısa sürede dönülmesini diledi.
Bayram harçlığı alan çocukların annesi Havva Öz ise sürpriz karşısında kendisi ve çocuklarının mutlu olduğunu dile getirdi. Kaymakam ev ev dolaşarak çocuklara bayram harçlığı dağıttı

Kaynak: AA

Etiketler: Muhammed Burak, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

İmamoğlu’ndan ’Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?’ sorusuna cevap Haber
İmamoğlu'ndan "Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?" sorusuna cevap
Brandon Williams’ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı Haber
Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu ’Allah’tan korkun’ diyerek sitem etti Haber
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu "Allah'tan korkun" diyerek sitem etti
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor Haber
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Çin Devlet Başkanı’na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı Haber
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı
Kılıçdaroğlu’ndan İzmir’de camilerden şarkı dinletilmesine tepki: Asla kabul etmiyoruz Haber
Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de camilerden şarkı dinletilmesine tepki: Asla kabul etmiyoruz
Son dakika: Pakistan’da 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü: Yolcuların tamamı hayatını kaybetti Haber
Son dakika: Pakistan'da 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü: Yolcuların tamamı hayatını kaybetti
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan cami minaresinden şarkı çalınmasına tepki: CHP zevk alıyor Haber
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cami minaresinden şarkı çalınmasına tepki: CHP zevk alıyor
Haberler››Güncel››Kaymakam ev ev dolaşarak çocuklara bayram harçlığı dağıttı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:55: Ramazan Bayramı'na doğru - Haber 15:55: Nurdağı'nda trafik kazası: 1 yaralı - Haber 15:54: Muş'ta ilk defa uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi tedbirler arttırıldı - Haber 15:54: Uşak'ta kıraathane esnafına dezenfektan makinesi dağıtımına başlandı - Haber 15:53: Batman'da karantinadaki 162 kişi evlerine uğurlandı - Haber 15:14: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cami minaresinden şarkı çalınmasına tepki: CHP zevk alıyor - Haber 14:49: Son dakika: İzmir'de, minareden müzik çalınmasına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan kadın tutuklandı - Haber 14:45: İmamoğlu'ndan "Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?" sorusuna cevap - Haberler 12:50: Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı - Ekonomi 10:13: Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor - Ekonomi