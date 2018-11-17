Kaymakam fotoğraf sergisi açtı
AYDIN'ın Karacasu
Kaymakamı Ahmet Soley
, Afyonkarahisar
'da 36 fotoğraftan oluşan kişisel fotoğraf sergisi açtı.
Afyon Frig Fotoğraf Derneği'nin daveti üzerine Afyonkarahisar'a gelen 35 yıllık fotoğraf tutkunu Aydın
'ın Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, Kayseri
'nin Erciyes
ilçesindeki yılkı atlarının yer aldığı 36 fotoğraftan oluşan kişisel sergisini bir alışveriş merkezinde açtı. Serginin açılışına Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz
, Vali Yardımcısı Ümit Şeref Kayacan
, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban
, Afyon Frig Fotoğraf Derneği Başkanı Murat Özçelik
ve dernek üyeleri katıldı.
Vali Mustafa Tutulmaz ve beraberindekiler serginin açılış kurdelesini kesti. Kaymakam Soley kişisel fotoğraf sergisini Vali Tutulmaz ve açılışa katılanlara gezdirerek, fotoğraflar hakkında bilgiler verdi. Soley, fotoğrafların yer aldığı kitapçığı Vali Tutulmaz ve Başkan Çoban'a takdim etti.
4 YILLIK BİR ÇALIŞMANIN ÜRÜNÜ
35 yıldır farklı bölgelerde fotoğraflar çektiğini söyleyen Kaymakam Ahmet Soley, Dernek Başkanı Murat Özçelik'in daveti üzerine Afyonkarahisar'da sergi açtığını aktardı. Soley, 35 yıldır fotoğrafla iç içeyim. Bir amatör olarak fotoğrafçılığı sürdürüyorum. Bugüne kadar birkaç sergim oldu. Şimdi de Erciyes yılkı atlarını beğeniye sunduk. Erciyes yılkı atları 4 yıllık bir çalışmanın ürünüdür. Sergi aslında 50 fotoğraflıktı ve şu anda burada 36 fotoğraf var dedi.
Vali Mustafa Tutulmaz, Kaymakam Soley'in bulunduğu yerleri gözlemlemesinin yanı sıra fotoğraf çekerek kayıt altına aldığını söyledi. Bu tür etkinliklere destek olmaya devam edeceklerinin vurgulayan Vali Tutulmaz, şöyle konuştu
İlimiz her geçen gün değişik etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Bu yıl bildiğiniz üzere Foto Fest yapmıştık. İlimizin güzelliklerinin bir kısmını fotoğraflatmıştık. Önümüzdeki yıl da aynı festivali devam ettireceğiz. Değerlerimizin piyasaya çıkarılması için bu etkinlikler önemli. Diğer bir husus da özellikle mülki idare amirlerinin meseleye bakışıyla da doğrudan ilgili. Ahmet Soley Bey bulunduğu yeri sadece gözlemlememiş ayrıca bunu kayıt altına da almış. Kendisini burada tebrik ediyoruz. Bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diliyoruz. Benzer yeteneği ve ilgisi olan arkadaşlarımızın da bu tür etkinliklerde bulunmasını tavsiye ediyoruz.
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17 Kasım 2018 Cumartesi 13:45