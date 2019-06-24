24.06.2019 14:09
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Kaymakam Gencer organize sanayiyi gezdi

Kaymakam Gencer organize sanayiyi gezdi

Adıyaman'ın Besni ilçe Kaymakamı Ahmet Gencer, Besni Organize Sanayi Bölgesi alanında faaliyete geçen fabrikaları ziyaret ederek bir dizi incelemelerde bulundu.

Adıyaman 'ın Besni ilçe Kaymakamı Ahmet Gencer , Besni Organize Sanayi Bölgesi alanında faaliyete geçen fabrikaları ziyaret ederek bir dizi incelemelerde bulundu.

Kaymakam Ahmet Gencer, İlçe Özel İdare Müdür Vekili Hüseyin Yüksel , OSB Besni Bölge Müdürü Doğan Kara ile birlikte Besni Organize Sanayi Bölgesinde yeni yapılan fabrikaları gezerek fabrikalar hakkında bilgiler aldı. İşletme sahiplerinden üretim ve çalışmaları hakkında bilgi alan Kaymakam Gencer, işletmede çalışan işçilerle bir süre sohbet etti.

Besni OSB'deki üretimi ve istihdamı artırmak için yoğun çaba içerisinde olduklarını söyleyen Gencer, "Devletimizin sağladığı teşvikler ve imkanlarla OSB'deki altyapı sorunlarının giderilmesi ile birlikte yatırımlar açısından Besni OSB'de çok cazip imkanlar sunuluyor" diye konuştu. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
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