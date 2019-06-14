14.06.2019 11:44
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Kaymakam Girgin, gençleri evinde misafir etti

Kaymakam Girgin, gençleri evinde misafir etti

Kaman Gençlik Merkezinde görevli gençler, 'Çaya Geliyoruz' projesi ile ilçe Kaymakamı Murat Girgin'in evine konuk oldu.

Kaman Gençlik Merkezinde görevli gençler, 'Çaya Geliyoruz' projesi ile ilçe Kaymakamı Murat Girgin'in evine konuk oldu.

İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Cengiz Arslan ile birlikte gençler, Kaman Kaymakamı Murat Girgini evinde ziyaret etti.

Gençlerle sohbet eden ve Gençlik Merkezinin yaptığı faaliyetleri hakkında bilgiler alan Kaman Kaymakamı Murat Girgin,"İlçemize geçtiğimiz yıl çok güzel bir Gençlik Merkezi binası kazandırdık. Yeni binanın yerinden dolayı öğrenciler burasını aktif olarak kullanıyor. Sizlerde yaptığınız faaliyetlerle öğrencilerin boş zamanlarını en aktif şekilde değerlendirmelerine yardımcı oluyorsunuz. Okulların kapanmasıyla beraber Gençlik Merkezinde kurs ve faaliyetlerden yararlanacak gençlerimizin sayısının artacağını düşünüyorum. Merkezimizin faaliyetlerinden olan "Çaya Geliyoruz" projesini takip ediyordum. Kültürümüzün önemli bir paçası olan misafirlik geleneğini yaşatmak için yaptığınız ziyaret beni ve ailemi çok memnun etti." dedi.

Kurslara katılarak gençlerin boş zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirmelerini söyleyen Kaman Kaymakamı Murat Girgin'in bağlama çalması ise ziyarete katılan gençler tarafından beğeni aldı. - KIRŞEHİR
Kaynak: İHA
Cengiz Arslan, Kaman, Güncel

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