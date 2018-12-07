Kaymakam Girgin Melikşah Ortaokulunda İncelemede Bulundu

Kaman
İlçe Kaymakamı Murat Girgin
, İlçe Milli Eğitim Müdürü ile birlikte yapımı devam eden Melikşah
Ortaokulunda incelemelerde bulundu.
Okulda yapılan çalışmalar ve elde edilen başarıların süreklilik kazanması gerektiğini belirten Kaymakam Girgin, Kırşehir
'in Kaman ilçesinde eğitim kalitesinin de yüksek olduğuna dikkat çekerek başarılı çalışmaların da sürdüğünü ifade etti.
Okul da yapılan inceleme inşaat alanının gezilmesi ve öğretmenlerle yapılan toplantının ardından son buldu. - KIRŞEHİR
Kırşehir,Murat Girgin,Kaman
07 Aralık 2018 Cuma 17:47