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Kaymakam Gökpınar çalışmaları değerlendirdi

Mardin'in Artuklu İlçe Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, kaymakamlık bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Vefa Destek Grubu ekipleriyle bir araya gelerek ilçede yapılan çalışmaları değerlendirdi.

09.04.2020 14:11 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:11
Kaymakam Gökpınar çalışmaları değerlendirdi
Mardin 'in Artuklu İlçe Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, kaymakamlık bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Vefa Destek Grubu ekipleriyle bir araya gelerek ilçede yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı vatandaşlara yönelik yapılan destekler ile çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Gökpınar ilçede her türlü tedbirin alındığını belirtti. Türkiye Cumhuriyetinin büyük ve güçlü bir devlet olduğunun altını çizen Kaymakam Gökpınar, "Cumhurbaşkanımızın emir ve direktifleri ile ülkemizin her köşesinde gerekli tedbirler alındığı gibi ilçemizde bu salgına karşı gerekli tüm tedbirler alınmış devlet vatandaş bütünleşmesi ile çalışmalar en iyi şekilde yürütülerek İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacı Devletimiz tarafından karşılanmaktadır. Devletimiz her zaman kimsesizlerin kimsesi olmuştur" dedi.

Yapılan değerlendirme toplantısının ardından Kaymakam Gökpınar yaklaşan Ramazan ayı hazırlıklarına da başlanılması talimatını verdi. - MARDİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Hasan Gökpınar, Gökpınar, Artuklu, Mardin, Güncel
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