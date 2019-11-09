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Kaymakam Gökpınar evlat nöbeti tutan Mardinli Kaya ailesini ziyaret etti

Kaymakam Gökpınar evlat nöbeti tutan Mardinli Kaya ailesini ziyaret ettiMARDİN - Terör örgütü PKK tarafından 2014 yılında dağa kaçırılan polis memuru evlatları için Eylül ayından beri HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti tutan Kaya ailesi işleri için günü birlik Mardin'e geldi.

09.11.2019 00:39 | Son Güncelleme: 09.11.2019 00:40
Kaymakam evlat nöbeti tutan Mardinli Kaya ailesini ziyaret etti
MARDİN - Terör örgütü PKK tarafından 2014 yılında dağa kaçırılan polis memuru evlatları için Eylül ayından beri HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan Kaya ailesi işleri için günü birlik Mardin'e geldi. Acılı aileyi Artuklu Kaymakamı Hasan Gökpınar ziyaret etti. Gökpınar, devletin daima Kaya ailesinin yanında olduğunu söyledi.
Polis memuru Vedat Kaya, 2014 yılında terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldı. Kaya'nın annesi Emine ve babası Bayram Kaya'nın HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti ikinci ayını doldurdu. Acılı anne ve baba, işleri için memleketleri Mardin'e geldi. Artuklu Kaymakamı Hasan Gökpınar, acılı anne ve babaya moral ziyareti gerçekleştirdi. Kaymakam Gökpınar acılı aileyi teselli ederek devlet olarak daima yanlarında olduklarını söyledi.
"Ben oraya ölmeye gitmişim dönmeye değil"
Baba Şeyhmus Kaya, Diyarbakır'a ölmeye gittiğini dönmek için gitmediğini söyledi. Kaya, "Ben oğlumu istiyorum. Bu siyasi parti mi? Ben diyorum PKK/ HDP aynıdır. Biri silahlı biri silahsız. Benim oğlumu kaçırıp PKK'ya teslim eden onlardır. Allah'ın izniyle onların kökünü kurutmadan buradan gitmeyeceğim. Ben orada ölmeye gitmişim, dönmeye değil. Benim ufak bir işim çıktı Artuklu Kaymakamı ziyaretime geldi ve geri dönüyorum" dedi.
Kaymakam Gökpınar ve beraberindekiler ziyaretin ardından evden ayrıldı.
Kaymakam Gökpınar evlat nöbeti tutan Mardinli Kaya ailesini ziyaret etti

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Gökpınar, PKK, Yerel

Kaynak: İHA


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